Un gol per provare a cambiare il destino e il mercato. Vlahovic e Sgarbi in gol da 'partenti'

Un gol che potrebbe cambiare un destino che sembrava segnato. Nell’ultimo turno sono infatti andati a segno, con le maglie rispettivamente di Spezia e Pescara, due giocatori che erano dati per sicuri partenti in questa finestra di mercato e che potrebbero vedere il proprio futuro cambiare come in una delle più classiche ‘sliding doors’. I nomi sono quelli di Vanja Vlahovic e Lorenzo Sgarbi.

Il primo, approdato in estate allo Spezia dopo aver brillato in Serie C con la maglia dell’Under 23 dell’Atalanta – 22 reti in 36 gare - , aveva l’arduo compito (assieme a Gabriele Artistico) di non far rimpiangere Pio Esposito. Finora, complice anche l’annata poco positiva dei liguri in generale, non ci è riuscito trovando il gol sono nel 4-0 contro l’Avellino a fine ottobre. Nonostante da inizio novembre abbia giocato praticamente sempre da titolare il serbo non era riuscito a dare seguito a quel gol fino alla prima del 2026 con la deviazione, anche fortunata, che è valsa l’1-0 sul campo del SudTirol in una gara poi persa dai liguri. Un gol che potrebbe far cambiare idea alla dirigenza e al tecnico in ottica dello sfoltimento del reparto offensivo – Edoardo Soleri e Gianluca Lapadula gli altri possibili partenti - viste le trattative in corso con Pedro Mendes e M’Bala Nzola.

Il secondo invece dopo un inizio da titolare con la maglia del Pescara ha iniziato a giocare sempre meno, sedendo spesso e volentieri in panchina, in questi primi sei mesi dell’anno. Un copione simile a quello vissuto lo scorso anno quando fra Bari e Juve Stabia non riuscì mai a trovare la giusta continuità. Ma proprio contro i campani la sua stagione potrebbe essere svoltata: l’esterno offensivo appena mandato in campo ha infatti trovato il gol – il suo primo fra i cadetti - del definitivo 2-2, in una gara segnata da molte polemiche sulle decisioni arbitrali da parte degli abruzzesi, permettendo ai suoi di conquistare un punto prezioso e ormai insperato. Anche il classe 2001 era dato in uscita verso la Serie C, ma una rete così pesante potrebbe spingere la dirigenza e il tecnico a rinnovargli la fiducia per la seconda parte di stagione.