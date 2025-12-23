Spezia, gennaio movimento sul fronte mercato: Vlahovic verso il Mantova
Lo Spezia si prepara a un gennaio movimentato. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, oltre alla situazione legata a Salvatore Esposito, corteggiato dalla Sampdoria, il club ligure valuta la separazione da alcune colonne della passata stagione come Wiśniewski, Hristov e Aurelio. In uscita anche Vanja Vlahović, destinato a rientrare all’Atalanta prima di raggiungere il Mantova di Modesto, suo ex allenatore all'Atalanta U23.
Parallelamente, lo Spezia cerca rinforzi: priorità a un portiere, poi ai sostituti dei partenti. A centrocampo prende quota l’idea del ritorno di Giulio Maggiore dal Bari.
