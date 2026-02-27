Chi è Carlos Henrique Raposo, il calciatore-truffatore citato da Dargen D'Amico a Sanremo

Rapo... chi? Gli amanti della musica in questi giorni si chiedono chi è Carlos Henrique Raposo, la meteora evocata dal cantante Dargen D’Amico sul palco del Festival di Festival di Sanremo 2026. Per gli amanti del calcio, però, il suo nome è una vera e propria leggenda. Raposo, detto Kaiser, è l’uomo che per 26 anni riuscì a vivere da calciatore professionista senza esserlo davvero. Non un talento incompreso, ma un abilissimo costruttore di illusioni: contratti firmati, presentazioni ufficiali, foto con campioni affermati e quasi nessuna presenza in campo. Un personaggio sospeso tra commedia e realtà, diventato simbolo dell’arte di sopravvivere in un sistema che spesso vive più di immagine che di sostanza.

Nato nel 1963 a Rio Pardo, cresciuto in condizioni difficili, Raposo capì presto che il pallone non sarebbe stato il suo lasciapassare naturale per il successo. Così trasformò il limite in strategia. Frequentava i locali di Rio, stringeva amicizie con giocatori affermati, si faceva raccomandare e otteneva ingaggi con club prestigiosi come Botafogo, Flamengo e Vasco da Gama. Quando arrivava il momento di dimostrare il proprio valore, trovava sempre una via di fuga: infortuni simulati, certificati medici compiacenti, espulsioni prima ancora di entrare in partita. Il suo talento era la parola, la capacità di convincere, di affascinare dirigenti e compagni.

"È stato il più grande calciatore mai esistito nella storia del calcio a non aver mai giocato una partita. Senza dubbio imbattibile", disse di lui mister Renato Portaluppi. Una definizione che fotografa il paradosso del Kaiser: un antieroe che ha attraversato il calcio degli anni Ottanta e Novanta sfruttandone le falle, costruendo una carriera sull’apparenza. Ed è proprio qui che si inserisce la citazione di Dargen D’Amico: Carlos Henrique Raposo diventa metafora dell’illusione contemporanea, del successo costruito sull’immagine più che sul talento, della narrazione che conta più dei fatti. In un’epoca dominata dai social e dalla percezione, la sua storia suona sorprendentemente attuale. Non un campione del campo, ma un simbolo pop dell’inganno elevato a racconto.