Il gol dell'ex di Oristanio risponde al golazo di Folorunsho: Parma-Cagliari 1-1 è un vero show

Finisce 1-1 l’anticipo della 27ª giornata di Serie A tra Parma e Cagliari. Quella del Tardini è una gara intensa, nervosa, giocata a strappi: i sardi la sbloccano nella ripresa con una prodezza di Folorunsho, ma i ducali reagiscono e trovano il pari con Oristanio. Un punto a testa che muove la classifica e fotografa l’equilibrio visto in campo.

Nel primo tempo il punteggio resta sullo 0-0, ma le occasioni non mancano. Dopo 2 minuti Kilicsoy colpisce il palo su assist di Esposito, ma è tutto fermo per fuorigioco. Al 9’ altra chance enorme per il Cagliari: errore di Keita, conclusione di Kilicsoy respinta da Corvi e salvataggio decisivo di Delprato sulla ribattuta di Esposito. Il Parma cresce con il palleggio di Bernabé e le iniziative di Strefezza, al 12’ Pellegrino svetta di testa senza trovare la porta. Al 38’ Caprile è miracoloso proprio sull’attaccante argentino, salvando il risultato.

La ripresa si apre con un Cagliari più aggressivo e al 52’ Corvi salva ancora su Esposito. Al 63’ ecco la svolta tanto attesa: appena entrato in campo, Folorunsho lascia partire un bolide da centrocampo che si infila sotto la traversa per l’1-0, proprio nel giorno del suo ritorno dopo un lungo infortunio. Il Parma però reagisce e all’83’ firma il pareggio col più classico dei gol dell'ex: azione insistita di Bernabé, rimpalli favorevoli e Oristanio batte Caprile con un mancino preciso. Nel finale succede di tutto, tra cambi, ammonizioni e l’infortunio di Troilo in pieno recupero. Dopo cinque minuti extra, il verdetto del match non cambia: al Tardini termina 1-1. Quarto risultato utile consecutivo per il Parma, secondo pareggio consecutivo per il Cagliari.