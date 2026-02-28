Serie B, Sudtirol-Venezia: al Druso passano punti pesantissimi

Nel 27esimo turno di Serie B il Sudtirol ospita il Venezia. Allo stadio Marco Druso passano punti pesantissimi per la promozione diretta e per l'accesso agli spareggi di fine campionato. La direzione dell'incontro è stata affidata all'arbitro romano Federico La Penna, che torna ad arbitrare in Serie B per la terza volta in stagione, dopo i fatti di Inter-Juventus. Ad assisterlo ci saranno gli assistenti Laudato e Regattieri, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Di Marco. Al VAR è stato designato Santoro, con Giua nel ruolo di AVAR.

COME ARRIVA IL SUDTIROL - Il 3-0 rimediato a Palermo ha interrotto il bellissimo momento del Sudtirol, che nel 2026 non aveva ancora perso. In Sicilia tutto è andato storto ma c'è modo e tempo per rialzarsi. Per la sfida interna ci sarà il solito Adamonis tra i pali. El Kaouakibi, Bordon e Veseli il trio difensivo. Sulle corsie Molina e Davi, mentre il ruolo di play è affidato a Tronchin. Completano il reparto Crnigoj e Casiraghi. Tandem offensivo Merkaj-Tonin.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Dieci vittorie nelle ultime undici partite per il Venezia che vuole mantenere ben salda la vetta. Al Druso Stroppa è pronto a schierarsi a specchio con il 3-5-2: Stankovic a protezione della porta. Schingtienne, Svoboda e Sverko la linea a tre in difesa. Hainaut e Kike Perez sulle fasce con Duncan, Busio e Sagrado in mezzo. Davanti c'è la coppia formata da Yeboah e Adorante.