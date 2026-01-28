Dagasso si presenta: "Venezia club ambizioso. E ha mostrato subito fiducia nei miei confronti"

Come ormai noto, il Venezia ha ufficializzato questa mattina l'arrivo di Matteo Dagasso dal Pescara, con il giocatore che ha firmato con la formazione lagunare un contratto valevole fino al 30 giugno 2030.

E sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le prime parole del giocatore in arancioneroverde: "Il Venezia è un club ambizioso e il progetto che mi ha presentato il direttore Antonelli mi ha convinto fin da subito. Ho percepito immediatamente grande fiducia nei miei confronti. Non ho mai giocato al Penzo, ma nella gara d’andata ho sentito il calore dei tifosi arancioneroverdi e, seguendo spesso la squadra in televisione, ho visto uno stadio sempre gremito. Non vedo l’ora di scendere in campo e vivere quell’atmosfera da giocatore del Venezia".

Non è poi mancato il saluto del Pescara: "Il Pescara Calcio comunica la conclusione del percorso in biancazzurro di Matteo Dagasso.

Cresciuto nel settore giovanile del Club, Matteo ha indossato per anni con orgoglio i nostri colori, dimostrando professionalità, impegno e un forte senso di appartenenza.

Dopo il suo trasferimento a titolo definitivo al Venezia FC, la Società desidera rivolgere al calciatore i più sinceri ringraziamenti per il cammino sportivo condiviso: le soddisfazioni raggiunte, i sacrifici, le emozioni e anche i momenti più difficili vissuti insieme rappresentano un patrimonio umano e sportivo importante per il Delfino.

A Matteo vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera, con l’auspicio che il futuro possa riservargli nuove e meritate soddisfazioni professionali e personali.

In bocca al lupo, Matteo".