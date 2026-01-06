Venezia, sirene dalla Champions per Doumbia? Il centrocampista nel mirino del Bruges
La prima parte di stagione di Issa Doumbia ha certificato definitivamente il salto di qualità del centrocampista del Venezia. Il classe 2003 si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie B, diventando rapidamente un profilo ambito anche fuori dai confini italiani.
Secondo quanto riportato da Il Corriere del Veneto, sulle tracce del mediano arancioneroverde ci sono due club di assoluto prestigio: il Club Bruges, impegnato quest’anno anche in Champions League, e il Southampton, storico nome del calcio inglese. Un interesse che testimonia la crescita esponenziale del centrocampista, ormai pronto per palcoscenici ancora più importanti.
In casa Venezia c’è la consapevolezza che, davanti a offerte davvero irrinunciabili, sarà difficile opporsi. La volontà del club, però, è quella di resistere almeno fino al termine della stagione, provando a trattenere uno dei pilastri della squadra nella corsa ai propri obiettivi.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.