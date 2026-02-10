Venezia-Modena 0-2, le pagelle: Adorante in ombra, De Luca dominante

Risultato finale: Venezia-Modena 0-2.

VENEZIA

Stankovic 6 - Sorpreso da Tonoli in occasione della rete dell'1-0, sul 2-0 di Beyuku per poco non gli riesce un miracolo clamoroso. Per il resto non compie parate rilevanti.

Korac 5 - Scelto lui come braccetto di destra, soffre particolarmente le avanzate offensive avversarie, soprattutto nel primo tempo. (Dal 71' Pietrelli 5,5 - Porta tanta confusione e tanto nervosismo negli ultimi assalti offensivi dei suoi).

Svoboda 5,5 - Prova a mantenere compatta la sua retroguardia, ma con poco successo. Quando è lui a marcare De Luca, fatica. Ma non è l'unico in questa partita.

Franjic 5 - Da quella parte nel primo tempo il Modena fa quello che vuole, in occasione dell'1-0 De Luca vince nettamente il duello con il croato.(Dal 46' Sverko 6 - Prova ad impostare lui dal basso, creando qualche grattacapo in più alla difesa avversaria. Dà più sicurezza anche alla sua retroguardia).

Hainaut 5 - Stroppa lo schiera a sinistra e in fase di spinta si vede poco. Sovrastato nel gioco aereo da Beyuku in occasione del 2-0 del Modena.

Kike Perez 5 - Serata sottotono del centrocampista spagnolo, in entrambe le fasi risulta molto spento. (Dal 77' Farji 5,5 - Stroppa lo inserisce per supportare Adorante, non entra mai in partita).

Doumbia 6 - Il classe 2003 è decisamente il migliore del terzetto a centrocampo degli arancioneroverdi, il più propositivo in fase offensiva.

Busio 5,5 - Anche lo statunitense incide poco in questa gara e si rende protagonista di diversi errori in fase di palleggio. Alza timidamente i giri del motore nella ripresa.

Compagnon 5,5 - Gioca a piede invertito e nel primo tempo è tra i più pericolosi dei suoi, gli manca un pizzico di precisione in più. (Dal 46' Sagrado 6 - Molto attento difensivamente, meno dirompente in avanti di chi sostituisce all'intervallo).

Lauberbach 5 - Yeboah è infortunato e Stroppa si affida al 27enne tedesco per completare l'attacco con Adorante: prestazione decisamente anonima. (Dal 57' Duncan 5,5 - Non aggiunge molto nell'assalto al pareggio del Venezia).

Adorante 5 - In ombra anche il capocannoniere dei Lagunari, servito poco e mai pericoloso dalle parti di Chichizola. Ha una buona occasione nella ripresa, ma si fa ipnotizzare dallo stesso estremo difensore avversario.

Giovanni Stroppa 5,5 - Caduta inattesa della sua squadra, dopo mesi di risultati utili consecutivi. L'assenza di Yeboah si sente terribilmente in avanti, i suoi difensori perdono quasi tutti i duelli e i cambi offensivi non portano miglioramenti. E domani il Monza può agganciare i Lagunari in vetta alla classifica.

MODENA

Chichizola 6,5 - Il Venezia non lo impegna in parate proibitive, ma quando è chiamato in causa, in particolare su Adorante nella ripresa, si fa trovare pronto.

Tonoli 7,5 - Dopo l'ottima prestazione con assist contro la Sampdoria, si ripete e fa anche di meglio: è lui a sbloccare il match sfruttando la sponda deliziosa di De Luca. Si dimostra ancora una volta una vera e propria arma offensiva dei suoi.

Nador 7 - Torna al centro della difesa ed è perfetto, oscura completamente Adorante e non fa passare nulla in area di rigore.

Dellavalle 7 - Prestazione solida anche del difensore di proprietà del Torino, che per poco non sfiora la rete di testa ad inizio ripresa. (Dall'86' Cotali S.V.).

Beyuku 7 - Tra i peggiori nelle ultime due uscite, decisivo nella serata del Penzo: più pulito tecnicamente e puntuale all'appuntamento con il gol. Nell'azione sovrasta Hainaut e si riscatta con una grande prova.

Santoro 6,5 - È il motore del centrocampo dei Canarini, in entrambe le fasi non si risparmia e diventa un fattore nella zona nevralgica del rettangolo di gioco.

Gerli 6,5 - Onnipresente in ogni zona del campo, controlla la cabina di regia in modo sublime.

Pyyhtia 6 - È la sorpresa di formazione al posto di Massolin e non fa rimpiangere il francese: partita di grande sacrificio, in cui risaltano le sue qualità tecniche. (Dal 68' Imputato 6 - Fa il suo esordio con la maglia del Modena e lo fa con personalità: sfiora anche l'assist quando Gliozzi colpisce il palo).

Zanimacchia 6,5 - Riproposto sull'out di destra, è uno dei protagonisti della rete del 2-0 dei Canarini: cross al bacio per la testa di Beyuku. Tanta spinta al servizio dei compagni. (Dall'86' Nieling S.V.)

Defrel 6 - L'asse con De Luca funziona benissimo e il francese è la scheggia impazzita dell'attacco gialloblù nel primo tempo. Mezzo voto in meno per la clamorosa occasione sprecata al minuto 43. (Dal 63' Massolin 5,5 - Più libero dai suoi compiti abituali in mediana, ma poco presente nel gioco).

De Luca 7 - Fa reparto da solo in avanti, nel gioco aereo, nello scontro fisico, nel ricevere il pallone, nel servire i compagni: i duelli li vince tutti lui. Fornisce l'assist a Tonoli per l'1-0 gialloblù. Pedina fondamentale per questa squadra. (Dal 68' Gliozzi 6,5 - Si conferma letale, colpisce il palo su cross da corner di Imputato).

Andrea Sottil 6,5 - Il Modena stava passando un momento non positivo, ma a sorpresa si rialza con una vittoria da urlo in casa della capolista. Ora il piazzamento playoff torna ad essere centrale nelle idee dei Canarini.