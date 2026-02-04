Niente divieto, Spezia-Virtus Entella si giocherà con la presenza dei tifosi ospiti

Alla fine la gara fra Spezia e Virtus Entella si giocherà con la presenza dei tifosi ospiti allo stadio Picco. Nella riunione che ha tenuto il Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) si è infatti deciso che la vendita sarà libera per tutti i settori, pertanto anche per i settori locali non servirà Eagle Card, come invece precedentemente comunicato.

Sia lo Spezia sia la Virtus Entella hanno comunicato infatti l’apertura a partire da questo pomeriggio della vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della sfida in programma sabato 7 febbraio alle ore 19:30. Di seguito il comunicato del club di Chiavari:

“Saranno in vendita da mercoledì 4 febbraio alle ore 18.00 i tagliandi per il settore ospiti dello Stadio A. Picco in vista della gara tra Spezia ed Entella in programma sabato 7 febbraio alle ore 19.30. Il prezzo del biglietto è di euro 24 + commissioni. Sarà possibile acquistare il titolo di ingresso sul circuito online VivaTicket e nelle ricevitorie autorizzate entro venerdì 6 febbraio alle ore 19.00”.