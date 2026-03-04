Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Veron e Ginobili investono insieme in un campus a Miami: sarà un'eccellenza mondiale

Veron e Ginobili investono insieme in un campus a Miami: sarà un'eccellenza mondialeTUTTO mercato WEB
Oggi alle 11:42Calcio estero
Michele Pavese

Cosa ci fanno insieme, a Miami, Manu Ginóbili, Juan Mónaco, Mariano Zabaleta e Juan Sebastián Verón? Le leggende dello sport argentino hanno investito nello Sports Performance Hub (SPH), un ambizioso campus sportivo ed educativo che sarà costruito nella città della Florida con un investimento di 280 milioni di dollari.

Il progetto occupa 38 ettari sull’ex Homestead Sports Complex; la cerimonia d’apertura dei lavori ha visto la partecipazione di autorità locali, campioni internazionali e imprenditori, a sottolineare l’importanza di questo polo di eccellenza sportiva con respiro globale, destinato anche a stimolare l’economia locale.

Il consorzio promotore comprende, tra gli altri, anche Darío Sala, il medagliato olimpico Pepe Sánchez, i cofondatori Gastón Remy ed Emiliano Fernández Balagué, l’imprenditore Riccardo Silva, Nick Sakiewicz e l’ex giocatore NFL Martín Gramática, che detiene il 60% del Miami FC, creando un canale diretto per la crescita professionale dei giovani talenti.

Il piano dell'SPH prevede accademie multidisciplinari di alto livello per calcio, tennis, basket, baseball e football americano, integrate a standard professionali di allenamento. Il campus ospiterà un college internazionale con residenze per 600 studenti-atleti, combinando formazione scolastica e preparazione sportiva, oltre a un centro di medicina sportiva attrezzato per chirurgia, kinesiologia e riabilitazione e a un hotel cinque stelle tematico. La prima fase dei lavori, nel 2026, riguarda le accademie e l’infrastruttura centrale, mentre la seconda, prevista per il 2027, includerà il hotel, le residenze e lo stadio del Miami FC.

Articoli correlati
Miami FC, dopo 11 mesi finisce l'avventura in panchina di Antonio Nocerino Miami FC, dopo 11 mesi finisce l'avventura in panchina di Antonio Nocerino
Dalla Serie C agli USA, Botta subito protagonista a Miami: gol all'esordio e vittoria... Dalla Serie C agli USA, Botta subito protagonista a Miami: gol all'esordio e vittoria
Da Cerignola a Miami, Botta: "Convinto da Nocerino, qui c'è l'ambiente che volevo"... Da Cerignola a Miami, Botta: "Convinto da Nocerino, qui c'è l'ambiente che volevo"
Altre notizie Calcio estero
Veron e Ginobili investono insieme in un campus a Miami: sarà un'eccellenza mondiale... Veron e Ginobili investono insieme in un campus a Miami: sarà un'eccellenza mondiale
"Sta curando una grave infezione". Il Fenerbahce annuncia l'assenza di mister Tedesco... "Sta curando una grave infezione". Il Fenerbahce annuncia l'assenza di mister Tedesco
Neymar fenomeno globale, il Brasile lo vuole al Mondiale: la sua popolarità resta... Neymar fenomeno globale, il Brasile lo vuole al Mondiale: la sua popolarità resta forte
Clamoroso El Chiringuito: Klopp sarebbe in trattative avanzate con l'Atletico Madrid... Clamoroso El Chiringuito: Klopp sarebbe in trattative avanzate con l'Atletico Madrid
Altri due infortuni, Flick furioso: "Dobbiamo parlare con lo staff medico, non è... Altri due infortuni, Flick furioso: "Dobbiamo parlare con lo staff medico, non è possibile"
Un nuovo fenomeno: che prestazione con l'Atletico, il Barça si gode il 18enne Marc... Un nuovo fenomeno: che prestazione con l'Atletico, il Barça si gode il 18enne Marc Bernal
Il clan Mbappé ai ferri corti col Real: si teme che l'infortunio possa compromettere... Il clan Mbappé ai ferri corti col Real: si teme che l'infortunio possa compromettere il Mondiale
Simeone e i compagni ci sperano: "Griezmann resterà? Merita di giocare la finale... Simeone e i compagni ci sperano: "Griezmann resterà? Merita di giocare la finale di Coppa"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
1 Fabregas: "Bastoni fischiato perché gioca nell'Inter, la più forte d'Italia. Va protetto"
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
5 Parte male il cammino dell'Italia verso il Mondiale: la bestia nera Svezia sbanca il Granillo
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Leao e il rinnovo col Milan: per l'accordo del 2023 servì una vera e propria maratona
Immagine top news n.1 Allegri torna nel mirino del Real Madrid. In estate possibile il terzo assalto dei Blancos
Immagine top news n.2 Napoli, De Bruyne vede il rientro: il belga verso la prima convocazione del 2026
Immagine top news n.3 Il nuovo ordine Juventus parte da Spalletti. Perché serve sempre un top allenatore
Immagine top news n.4 Tegola per il Milan in vista del derby. Però Allegri ha già il sostituto da tre partite
Immagine top news n.5 Juventus e Vlahovic, prove di rinnovo: il serbo punta al rientro contro il Pisa
Immagine top news n.6 Coppa Italia, Inter fiacca e Como senza gol: si decide tutto al ritorno. Scelta di Chivu e Fabregas
Immagine top news n.7 Perché Valenti fa fallo in Parma-Cagliari e contro il Milan no: Rocchi spiega a Open VAR
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.2 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.3 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.4 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Valentini: “Como-Inter da addormentarsi. Juventus, Spalletti finora ha avuto tre meriti”
Immagine news Serie C n.2 Giammarioli: "Il derby San Benedettese-Ascoli? Atmosfera da categoria superiore"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Vlahovic giusto per il gioco di Spalletti? Ecco cosa dicono gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Carobbi: "Una volta Vialli mise una bambola gonfiabile nel letto del ct dell'Under 21"
Immagine news Serie A n.2 Valentini: “Como-Inter da addormentarsi. Juventus, Spalletti finora ha avuto tre meriti”
Immagine news Serie A n.3 Per Maldini e Ratkov la Lazio potrebbe spendere quasi 30 milioni. Ma sono ancora a secco
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, difesa sotto accusa: troppi gol subiti e aumentano quelli di testa o su piazzato
Immagine news Serie A n.5 Come sta cambiando il monte-ingaggi della Juve e perché Vlahovic è l'ago della bilancia
Immagine news Serie A n.6 Napoli, venerdì al Maradona ci sarà anche Sal Da Vinci: canterà "Per Sempre sì"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, lo stopper Sgarbi sale a quota quattro gol per la prima volta: "Sono orgoglioso"
Immagine news Serie B n.2 Maran: “Monza e Venezia volano, Palermo da Serie A, ma in Serie B niente è scontato"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Bonfanti: "Le prestazioni ci sono. Torneremo a vincere, sono sicuro"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Patierno dopo il ko col Venezia: "Testa al Padova, non possiamo più sbagliare"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Adorni: "Dispiace per la sconfitta, avevano voglia di rivalsa dopo l'ultimo ko"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani si gioca la panchina contro il Modena. Ieri Bisoli in tribuna
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: "Il derby San Benedettese-Ascoli? Atmosfera da categoria superiore"
Immagine news Serie C n.2 "Chi ha giocato Ascoli-Sambenedettese non ha paura di niente": la storia del Derby delle Marche
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, è fuga Serie B: +16 e un “pasillo de honor” dalle rivali verso la promozione
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 30ª giornata: in campo il Girone B: c'è il derby Samb-Ascoli. Arezzo all'esame Ternana
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati: il Vicenza cade ancora, ma Lecco e Brescia non ne approfittano
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vincono Pergolettese e Arzignano. Pari in extremis per la Giana Erminio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Rammarico per il risultato. Ma guardiamo avanti con grandissima fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Svezia si conferma bestia nera: Angedhal stende un'Italia che si sveglia troppo tardi
Immagine news Calcio femminile n.4 Angedhal gela i seimila del Granillo: l'Italia va al riposo sotto per 1-0 contro la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Svezia, le formazioni ufficiali: Cantore-Cambiaghi in avanti. C'è la baby Schroder
Immagine news Calcio femminile n.6 Svezia, il ct Gustavsson: "L'Italia ha fatto grandi passi avanti. È la partita più difficile del girone"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”