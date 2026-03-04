Veron e Ginobili investono insieme in un campus a Miami: sarà un'eccellenza mondiale

Cosa ci fanno insieme, a Miami, Manu Ginóbili, Juan Mónaco, Mariano Zabaleta e Juan Sebastián Verón? Le leggende dello sport argentino hanno investito nello Sports Performance Hub (SPH), un ambizioso campus sportivo ed educativo che sarà costruito nella città della Florida con un investimento di 280 milioni di dollari.

Il progetto occupa 38 ettari sull’ex Homestead Sports Complex; la cerimonia d’apertura dei lavori ha visto la partecipazione di autorità locali, campioni internazionali e imprenditori, a sottolineare l’importanza di questo polo di eccellenza sportiva con respiro globale, destinato anche a stimolare l’economia locale.

Il consorzio promotore comprende, tra gli altri, anche Darío Sala, il medagliato olimpico Pepe Sánchez, i cofondatori Gastón Remy ed Emiliano Fernández Balagué, l’imprenditore Riccardo Silva, Nick Sakiewicz e l’ex giocatore NFL Martín Gramática, che detiene il 60% del Miami FC, creando un canale diretto per la crescita professionale dei giovani talenti.

Il piano dell'SPH prevede accademie multidisciplinari di alto livello per calcio, tennis, basket, baseball e football americano, integrate a standard professionali di allenamento. Il campus ospiterà un college internazionale con residenze per 600 studenti-atleti, combinando formazione scolastica e preparazione sportiva, oltre a un centro di medicina sportiva attrezzato per chirurgia, kinesiologia e riabilitazione e a un hotel cinque stelle tematico. La prima fase dei lavori, nel 2026, riguarda le accademie e l’infrastruttura centrale, mentre la seconda, prevista per il 2027, includerà il hotel, le residenze e lo stadio del Miami FC.