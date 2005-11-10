Vicenza-Cremonese 1-4, le pagelle: Bonazzoli implacabile, Vescovi non convince

La Cremonese espugna il Menti e batte 4-1 il Vicenza grazie a una ripresa travolgente, riscattando l'equilibrio della prima frazione e centrando la terza vittoria consecutiva. Decisivi la doppietta del trascinatore Bonazzoli, il pregevole gol di Pezzella e il sigillo finale del neoentrato Stuckler, che vanificano il momentaneo pareggio di Merkaj per i biancorossi.

LE PAGELLE DEL VICENZA

Gagno 5,5 – Subisce quattro reti senza particolari responsabilità dirette sui gol, patendo la vena realizzabile degli ospiti. Mostra comunque qualche buona parata a evitare un passivo peggiore, pur non riuscendo a blindare la sua porta.

Vescovi 5 – Soffre la vivacità degli esterni offensivi grigiorossi, perdendo i riferimenti sui tagli centrali. Dal 76’ Cuomo s.v.

Brighenti 5,5 – Regge l'urto per lunghi tratti della contesa, lottando con esperienza nel cuore dell'area. Paga però il crollo collettivo nella ripresa, macchiando la prova con un giallo.

Marchizza 5,5 – Concede troppa libertà agli attaccanti avversari nei momenti chiave della gara, faticando a mantenere la linea difensiva alta. Offre comunque discreta applicazione nell'impostazione bassa.

Caferri 5 – Prova a spingere lungo la corsia di competenza, ma la sua spinta offensiva risulta sterile e imprecisa. Dal 72’ Pietrelli s.v.

Rada 6 – Detta i tempi della manovra con ordine e discreta lucidità, cercando verticalizzazioni per scuotere i compagni. Gara di sostanza in mezzo al campo, seppur senza lampi risolutivi.

Carraro 5,5 – Cerca di dare equilibrio alla mediana biancorossa, alternando buone chiusure a passaggi troppo prevedibili. Esce nella ripresa quando il centrocampo perde compattezza. Dal 63’ Zonta 6 – Porta freschezza e dinamismo alla mediana, provando a dare densità e recuperando diversi palloni importanti.

Costa 6 – Mette in mostra cross invitanti dalla bandierina e pennellate preziose, colpendo anche un legno sfortunato. Spinge con continuità sulla fascia sinistra prima della staffetta. Dal 63’ Corazza 6 – Entra con piglio propositivo, cercando di ravvivare la corsia laterale con sovrapposizioni costanti.

Bellemo 5,5 – Fatica a trovare la giusta posizione tra le linee, braccato da vicino dai centrocampisti avversari. Svolge un lavoro oscuro ma poco incisivo nella trequarti.

Rauti 5,5 – Si vede annullare un'occasione per fuorigioco e lotta su ogni pallone sporco, ma incide pochissimo negli ultimi metri. Dal 63’ Morra 5,5 – Sponda aerea sterile per i compagni e poche occasioni per rendersi pericoloso dalle parti di Fulignati.

Merkaj 6,5 – Opportunista e lesto nel trovare il tap-in vincente che riapre momentaneamente i conti nel primo tempo. Lotta con generosità contro i centrali della Cremonese, confermandosi l'arma più pericolosa dei suoi.

Allenatore: Gallo 5 – Imposta una gara equilibrata nella prima frazione, ma la sua squadra crolla inspiegabilmente alla distanza. I cambi non sortiscono l'effetto sperato e la difesa affonda sotto i colpi avversari. Terzo k.o. di fila e il pubblico, inevitabilmente, fischia.

LE PAGELLE DELLA CREMONESE

Fulignati 6 – Spettatore non particolarmente pagante per larghi tratti, compie comunque interventi sicuri quando chiamato in causa. Non può nulla sul tap-in ravvicinato di Merkaj.

Barbieri 6,5 – Spinge con continuità sulla fascia destra, inventando l'assist al bacio per il vantaggio di Bonazzoli. Gara di grande applicazione e spessore atletico.

Baschirotto 6 – Concede pochissimi spazi agli avanti biancorossi, guidando il reparto arretrato con autorità e carisma. Partita pulita e senza sbavature di rilievo.

Luperto 6,5 – Sbroglia situazioni intricate con interventi tempestivi, anticipando anche il proprio portiere in uscita su un corner pericoloso. Difensore autoritario ed efficace.

Pezzella 7 – Trova un gol capolavoro di controbalzo che cambia totalmente l'inerzia del match. Spinge con continuità sulla corsia mancina, risultando determinante in fase offensiva.

Lottici Tessadri 6 – Gestisce i ritmi della mediana grigiorossa con intelligenza tattica, smistando palloni preziosi per i compagni. Prova solida e senza fronzoli.

Berti 6 – Copre ampie porzioni di campo con dinamismo e intelligenza, spezzando le trame avversarie. Dall’85’ Grassi s.v.

Licina 5,5 – Si accende a intermittenza sulla trequarti, cercando qualche spunto interessante ma senza pungere. Dal 46’ Elia 6 – Dà imprevedibilità e strappi importanti alla manovra offensiva nella ripresa. Dall’84’ Lordkipanidze s.v.

Thorsby 6,5 – Divora un gol clamoroso nel primo tempo, ma si riscatta ampiamente servendo l'assist illuminante per il poker finale. Quantità e qualità al servizio della squadra.

Vandeputte 6 – Mette in area palloni sempre invitanti da palla inattiva, tra cui il corner da cui nasce il gol di Pezzella. Dal 64’ Nasti 6 – Entra con il piglio giusto, tenendo alta la squadra e impegnando la difesa vicentina.

Bonazzoli 7,5 – Assoluto protagonista del match con una splendida doppietta e giocate da vero trascinatore. Addomestica palloni difficili e fredda il portiere dal dischetto con freddezza glaciale. Dall’81’ Stuckler 6,5 – Entra e timbra subito il cartellino con un numero d'alta scuola seguito da un sinistro imparabile. Ex dell'incontro, il suo nome si sentirà ancora nei prossimi anni.

Allenatore: Pecchia 7 – Legge perfettamente la partita, azzeccando i cambi e dando la scossa giusta a inizio ripresa. La sua Cremonese dilaga grazie alla cattiveria agonistica e a una qualità superiore. Terzo successo di fila, la risalita nelle zone altissime continua...