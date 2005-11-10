Fabregas dopo il ko con l'Inter: "A inizio stagione avrei firmato per avere questi numeri oggi..."

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro contro l'Inter: "Oggi possiamo dire tante cose, ma l'Inter è stata molto meglio di noi, ha dimostrato di essere ad un livello superiore. Dobbiamo accettarlo, ci riguarderemo la partita perché tutti devono capire come abbiamo perso questa partita. Fa parte del nostro processo di crescita, sono 3 punti che cambiano poco perché essere a questo punto della stagione 4-5-6 punti dietro il quarto posto non cambia nulla e lo scorso anno lo dimostra. Abbiamo perso contro uno squadrone e speriamo un giorno di avere l'opportunità di vincere".

Avete stretto i centrocampisti per giocarvi gli uno contro uno sulle fasce?

"I due gol sono arrivati perché abbiamo perso dei palloni che non perdiamo mai. L'Inter è brava in tante cose ed è devastante in contropiede, se perdi palloni così e loro hanno un Thuram in formissima poi la paghi. Noi in partita abbiamo il 91-92% di passaggi riusciti, oggi non credo proprio sia così. Dove ci hanno fatto male è in contropiede, ma noi li abbiamo aiutati perdendo palloni che di solito non perdiamo. Magari la tensione, magari la nona partita in pochi giorni, non lo so, devo analizzare tutto e fare tanti complimenti all'Inter".

Il Como di solito fa male in transizione, oggi lì è un po' mancato...

"Per tutte le squadre è così... Io ho sempre detto che tutti possiamo parlare di quello che fa bene una squadra, poi l'80% dei gol si segnano in ripartenza, quando la squadra avversaria non è messa bene o su palla inattiva. Noi a Lens abbiamo segnato praticamente tutti i gol in ripartenza. Il calcio sta cambiando, non c'è tanto talento come prima ma c'è tanto studio, tanta analisi".

Dopo una vittoria per 9-1 in Champions, c'è un momento di stordimento?

"Può essere... Noi siamo dentro un percorso nuovo. Se a inizio stagione mi avessero detto che avremmo fatto questi numeri e queste vittorie io avrei firmato. Tutto è arrivato per quello che mi stanno dando i ragazzi, per questo le mie richieste si alzano. Oggi non è il momento di bastonare nessuno, anzi li ringrazio per ciò che mi danno. Oggi ci abbiamo provato con tutte le nostre forze ma loro sono stati più forti e gli faccio i complimenti".