L'Ascoli si gode il terzo posto, ma anche tre giorni di riposo: ripresa fissata a martedì

Una sosta, quella alla quale si prepara la Serie B, alla quale l'Ascoli - neo promosso - arriva nel migliore dei modi:: il pareggio di venerdì sera contro il Palermo, capolista, è valso il terzo posto in classifica, con all'attivo 20 punti, e, soprattutto, con la massima fiducia da parte dei marchigiani verso il futuro.

Proprio la formazione di Francesco Tomei, come fa sapere la società attraverso una nota ufficiale, si godrà ora qualche giorni di riposo, perché gli allenamenti riprenderanno nel pomeriggio di martedì 10 novembre, alle ore 15:00, presso il Picchio Village; lo staff tecnico ha concesso alla squadra tre giorni di riposo, sfruttando la prima citata sosta. Ma da martedì testa al Vicenza, con il match contro i biancorossi che si giocherà sabato 21 novembre, alle ore 15.00, al "Cino e Lillo Del Duca".

Non saranno presenti, alla ripresa, Sergiu Perciun, che rientrerà dalla Nazionale A della Moldavia il 17 novembre, e neppure Simone D'Uffizi, che è stato convocato per la prima volta in Under 21; il giocatore, tra l'altro, martedì avrebbe dovuto ritirare il prestigioso riconoscimento “La leva calcistica”, nell’ambito della XVII edizione del “Premio Sportivo Nazionale La Clessidra”, che si svolgerà in provincia di Arezzo, ma vedremo quel che accadrà.