A Bonazzoli risponde subito Merkaj. Vicenza e Cremonese vanno a riposo sull'1-1
Claudia Marrone
Sta andando verso la sua conclusione l'11ª giornata del campionato di Serie B, che vede in campo l'ultimo match del giorno e del turno, quello che al 'Menti' sta contrapponendo Vicenza e Cremonese. Da poco concluso il primo tempo - la gara ha preso il via alle ore 19.30 - che vede le squadre chiuderlo in parità: alla rete di Bonazzoli, che ha sbloccato il match, ha risposto dopo pochi minuti Merkaj, che manda così il suo Vicenza negli spogliatoi con un sospiro di sollievo. Dunque 1-1 il parziale.
Di seguito, il punto della situazione
SERIE B - 11ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Vicenza-Cremonese 1-1
38' Bonazzoli (C), 41' Merkaj (V)
Già giocate
Ascoli-Palermo 1-1
20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)
Cesena-Catanzaro 1-0
83' Gelli
Juve Stabia-Arezzo 1-0
2' Sibilli
Padova-Empoli 2-2
14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E)
Pisa-Sudtirol 2-2
26' Tramoni (P), 33' e 76' Vasic (S), 73' Leris (P)
Mantova-Hellas Verona 0-0
Benevento-Avellino 1-1
60' Siatounis (B), 67' Cheddira (A)
Virtus Entella-Modena 0-2
6' e 10' Montevago
Carrarese-Sampdoria 0-1
23' Tutino
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 23
Ascoli 20
Mantova 19
Hellas Verona 16
Avellino 16
Benevento 16
Pisa 16
SudTirol 15
Padova 15
Cesena 15
Cremonese 12*
Juve Stabia 12°
Sampdoria 11
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Vicenza 9*
Empoli 9
Sampdoria 8
Catanzaro 6
* una gara in meno
° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva