A Bonazzoli risponde subito Merkaj. Vicenza e Cremonese vanno a riposo sull'1-1

Sta andando verso la sua conclusione l'11ª giornata del campionato di Serie B, che vede in campo l'ultimo match del giorno e del turno, quello che al 'Menti' sta contrapponendo Vicenza e Cremonese. Da poco concluso il primo tempo - la gara ha preso il via alle ore 19.30 - che vede le squadre chiuderlo in parità: alla rete di Bonazzoli, che ha sbloccato il match, ha risposto dopo pochi minuti Merkaj, che manda così il suo Vicenza negli spogliatoi con un sospiro di sollievo. Dunque 1-1 il parziale.

Di seguito, il punto della situazione

SERIE B - 11ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Vicenza-Cremonese 1-1

38' Bonazzoli (C), 41' Merkaj (V)

Già giocate

Ascoli-Palermo 1-1

20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)

Cesena-Catanzaro 1-0

83' Gelli

Juve Stabia-Arezzo 1-0

2' Sibilli

Padova-Empoli 2-2

14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E)

Pisa-Sudtirol 2-2

26' Tramoni (P), 33' e 76' Vasic (S), 73' Leris (P)

Mantova-Hellas Verona 0-0

Benevento-Avellino 1-1

60' Siatounis (B), 67' Cheddira (A)

Virtus Entella-Modena 0-2

6' e 10' Montevago

Carrarese-Sampdoria 0-1

23' Tutino

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 27

Modena 23

Ascoli 20

Mantova 19

Hellas Verona 16

Avellino 16

Benevento 16

Pisa 16

SudTirol 15

Padova 15

Cesena 15

Cremonese 12*

Juve Stabia 12°

Sampdoria 11

Arezzo 11

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Vicenza 9*

Empoli 9

Sampdoria 8

Catanzaro 6

* una gara in meno

° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva