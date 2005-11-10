Il Vicenza ci spera, ma la Cremonese dilaga: 1-4 il finale del "Menti". Crisi biancorossa
Claudia Marrone
Si è definitivamente conclusa l'11ª giornata del campionato di Serie B, che ha mandato in archivio anche l'ultimo confronto del turno, quello che al 'Menti', con fischio di inizio alle ore 19.30, ha visto battagliare Vicenza e Cremonese. Il primo tempo si era chiuso in parità, e lasciava speranza alla formazione di casa, ma la ripresa è stata a tinte grigiorosse, con la compagine guidata da Pecchia che ha dilagato la partita si è infatti chiusa con il poker lombardo, 1-4 il finale.
Di seguito, il punto della situazione
SERIE B - 11ª GIORNATA
Ascoli-Palermo 1-1
20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)
Cesena-Catanzaro 1-0
83' Gelli
Juve Stabia-Arezzo 1-0
2' Sibilli
Padova-Empoli 2-2
14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E)
Pisa-Sudtirol 2-2
26' Tramoni (P), 33' e 76' Vasic (S), 73' Leris (P)
Mantova-Hellas Verona 0-0
Benevento-Avellino 1-1
60' Siatounis (B), 67' Cheddira (A)
Virtus Entella-Modena 0-2
6' e 10' Montevago
Carrarese-Sampdoria 0-1
23' Tutino
Vicenza-Cremonese 1-4
38' e 79' [rig.] Bonazzoli (C), 41' Merkaj (V) 50' Pezzella (C), 89' Stückler (C)
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 23
Ascoli 20
Mantova 19
Hellas Verona 16
Avellino 16
Benevento 16
Pisa 16
Cremonese 15
SudTirol 15
Padova 15
Cesena 15
Juve Stabia 12°
Sampdoria 11
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Vicenza 9
Empoli 9
Sampdoria 8
Catanzaro 6
° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva