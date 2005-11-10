Il Vicenza ci spera, ma la Cremonese dilaga: 1-4 il finale del "Menti". Crisi biancorossa

Si è definitivamente conclusa l'11ª giornata del campionato di Serie B, che ha mandato in archivio anche l'ultimo confronto del turno, quello che al 'Menti', con fischio di inizio alle ore 19.30, ha visto battagliare Vicenza e Cremonese. Il primo tempo si era chiuso in parità, e lasciava speranza alla formazione di casa, ma la ripresa è stata a tinte grigiorosse, con la compagine guidata da Pecchia che ha dilagato la partita si è infatti chiusa con il poker lombardo, 1-4 il finale.

Di seguito, il punto della situazione

SERIE B - 11ª GIORNATA

Ascoli-Palermo 1-1

20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)

Cesena-Catanzaro 1-0

83' Gelli

Juve Stabia-Arezzo 1-0

2' Sibilli

Padova-Empoli 2-2

14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E)

Pisa-Sudtirol 2-2

26' Tramoni (P), 33' e 76' Vasic (S), 73' Leris (P)

Mantova-Hellas Verona 0-0

Benevento-Avellino 1-1

60' Siatounis (B), 67' Cheddira (A)

Virtus Entella-Modena 0-2

6' e 10' Montevago

Carrarese-Sampdoria 0-1

23' Tutino

Vicenza-Cremonese 1-4

38' e 79' [rig.] Bonazzoli (C), 41' Merkaj (V) 50' Pezzella (C), 89' Stückler (C)

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 27

Modena 23

Ascoli 20

Mantova 19

Hellas Verona 16

Avellino 16

Benevento 16

Pisa 16

Cremonese 15

SudTirol 15

Padova 15

Cesena 15

Juve Stabia 12°

Sampdoria 11

Arezzo 11

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Vicenza 9

Empoli 9

Sampdoria 8

Catanzaro 6

° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva