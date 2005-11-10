Fiorentina, coreografia da brividi al Franchi: "Davanti a una zebra chi comanda è il leone"
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Niccolò Righi
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Oggi alle 21:37Serie A
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08.11.2026 21:37Serie A
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© foto di Federico De Luca 2026
Coreografia da brividi quella che ha colorato la Curva Ferrovia del Franchi al momento dell’ingresso in campo di Fiorentina e Juventus per il match della 20:45 valido per la undicesima giornata di Serie A.
Come da tradizione, infatti, il pubblico di fede viola ha scelto di caricare la squadra con una coreografia per il match contro la Juventus. ’Undici Leoni’ la scritta spuntata nella parte di stadio cuore del tifo gigliato, accompagnata dagli occhi di un leone. In basso invece un lungo striscione che recita: “Così volle la natura. Così insegna la tradizione. Davanti a una zebra chi comanda è il leone”.
Clicca qui per seguire il live di Fiorentina-Juventus a cura di TMW.
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