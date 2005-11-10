Milan, Cisse già a 8 gol: "Non me lo aspettavo, ma penso di poter fare meglio di così"

Il Milan vince prima della sosta - contro il Genoa di De Rossi, per 2-1 - ed a segno ci va ancora lui, Alphadjo Cisse. Arrivato a fari spenti dopo una stagione da protagonista in Serie B con la maglia del Catanzaro, in poco tempo il giovane talento ha conquistato un ruolo da protagonista e la convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini. Al termine della sfida odierna, l'ex Verona ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco di seguito le sue dichiarazioni:

Quanto è importante per voi questa vittoria?

“Sicuramente è importante. Oggi era importante avere una reazione dopo la sconfitta di giovedì. Entrare in campo come l’ultima volta non ci aiuta”.

Ottavo gol stagionale per te: te lo aspettavi un inizio così al Milan?

“No, non me l’aspettavo, io cerco sempre di dare il meglio. Come ho già detto, penso di poter fare meglio di così”.

È arrivata la convocazione in Nazionale.

“Sicuramente è molto bello andare in Nazionale. Sono tranquillo e cercherò di dimostrare il mio valore".