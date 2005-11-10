"Col cuore"...e con l'esperienza di Lamanna. La Folgore Caratese fa miracolo in nove uomini

"Col cuore". Una celebre frase, sdoganatissima per i cosiddetti meme sui social, portata in auge dalla nota conduttrice tv Barbara D'Urso, che ai tempi di Mediaset salutava così, con tanto anche di mano sul cuore, i telespettatori alla fine del suo programma. Ed è probabilmente così che la Folgore Caratese ha salutato i suoi tifosi, dopo lo 0-0 contro il Carpi. Sì, un pari che non cambia la classifica, ma che è arrivato con i lombardi in nove uomini dal termine del primo tempo.

Cosa è accaduto nella prima frazione di gioco.

La gara si è messa male, per i padroni di casa, già intorno alla mezzora del primo tempo, perché al 26' è stato espulso il portiere Daniel Salvalaggio, sanzionato con anche intervento dell'FVS dopo aver atterrato nella propria area Carpani, mente Emanuele Ndoj in tre minuti ha rimediato due ammonizioni che hanno chiaramente portato al cartellino rosso. Attenzione, però, è forse più corretto dire che la gara sembrava essersi messa male, perché alla fine un punto è stato portato a casa, e anche di fronte a una buona prestazione.

L'importanza dell'esperienza.

Al posto di Salvalaggio, ha fatto il suo esordio tra i pali il navigato Eugenio Lammanna, che con il suo temperamento ha tenuto la barra dritta (anche se il Carpi non è mai stato particolarmente pericoloso). Il classe 1989 è stato tesserato solo ieri, nessuno avrebbe mai immaginato l'imminente esordio, ma essersi tutelati con l'esperienza - dopo l'addio con l'infortunato Mouhamadou Fallou Sarr - ha voluto dire molto. Nella risalita, adesso, si può credere: prestazioni come questa danno coraggio.