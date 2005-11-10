Pellegrino chiama, Woltemade risponde: Juventus pimpante ma è 1-1 contro la Fiorentina al 45’

Pellegrino apre, Woltemade risponde: è 1-1 al Franchi tra Fiorentina e Juventus al termine del primo tempo. Viola che partono forte, trovando il gol dell’argentino dopo meno di 4 minuti. I bianconeri però reagiscono subito, cercando con insistenza il pareggio e trovandolo al 31’ grazie alla prima rete in Serie A del centravanti tedesco.

Pellegrino fa subito la mitraglia

Nella bolgia del Franchi, colorata da una spettacolare coreografia, i viola partono fortissimo e trovano il vantaggio già dopo quattro minuti con Mateo Pellegrino, bravissimo a sfruttare un corner perfetto battuto sul secondo palo da Gonçalves e a segnare con il colpo di testa specialità della casa del bomber argentino, il quale ha voluto celebrare il quinto gol stagionale facendo ‘la mitraglia’ alla Batistuta. La risposta della Juventus non tarda ad arrivare e al 9º anche i bianconeri vanno ad un passo dal pareggio direttamente su corner, ma il tentativo di McKennie termina di pochissimo a lato.

La Juventus risponde con Woltemade

La rete della Fiorentina, però, non scioglie gli uomini di Spalletti, che con il passare dei minuti prendono in mano il pallino del gioco. Al 21’ bel tentativo dalla distanza di Casal che dopo aver raccolto un cross di Woltemade, si aggiusta la palla con il petto e calcia molto bene, costringendo De Gea ad un grande intervento in tuffo. Il pareggio è nell’aria e arriva al 31’: Kolo Muani scappa a Viery sulla destra e trova al centro Woltemade, marcato malissimo da Dragusin che gli lascia tutto il tempo di infilare De Gea con il più facile dei tap in che vale il primo gol in Serie A per il tedesco. Juventus che pochi minuti dopo va vicinissima al sorpasso: si ripete l’asse Woltemade-Kolo Muani ma questa volta è il francese a concludere in porta trovando una grande risposta di De Gea; la sfera carambola sui piedi del portiere spagnolo e carambola al limite dell’area dove Koopmeiners calcia di prima intenzione trovando la deviazione decisiva della difesa viola.

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