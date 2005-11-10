Carrarese, Pagliuca: "Facciamo fatica a concretizzare"

"In questo momento stiamo faticando a concretizzare in relazione a quanto creiamo e questo è l’aspetto più evidente della serata. Nella prima mezz’ora c’è stato equilibrio ma non dobbiamo pensare che sia anomala questa dinamica: affronteremo molte partite in questa Serie B in cui ci saranno anche novanta minuti di totale equilibrio, e la chiave dovrà sempre essere quella di affrontarlo con la giusta tranquillità e sempre con le nostre idee di gioco". Queste le parole di Guido Pagliuca dopo la sconfitta della sua Carrarese maturata per 1-0 allo stadio dei Marmi con la Sampdoria.

Pagliuca si concentra sulla scarsa cattiveria mostrata dalla squadra: "Il punto è che in fasi del genere, comunque normali, è importante non subire goal, altrimenti si rischia di diventare frenetici e non possiamo permettercelo. Da un punto di vista tattico, ho chiesto io a Schiavi e Rubino di abbassarsi nella prima mezz’ora, ma ho costatato che Abiuso rimanesse così troppo isolato e questo non ci stava aiutando nella manovra offensiva. È vero anche che oggi siamo arrivati con facilità al cross, ma non siamo riusciti ad essere incisivi come sperato negli ultimi 25 metri, dove ci è mancata la giusta cattiveria, e non è la prima partita in cui noto ciò. Ad ogni modo, sarà mio dovere capire come intervenire insieme al mio staff per aiutare i ragazzi splendidi che alleno".

Il risultato fa male a Pagliuca e ai suoi ragazzi: "Questi punti persi sono dolorosi per tutti, soprattutto perché volevamo regalare una gioia a questo pubblico meraviglioso, ma sottolineo come non abbia nulla da recriminare alla squadra per l’impegno e la dedizione dimostrata sul terreno di gioco. Siamo all’interno di un percorso di crescita, da domani ci lasceremo alle spalle questa partita e torneremo a lavorare consapevoli di dover crescere ancora.”