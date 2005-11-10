Senza Lautaro, Thuram si è preso l'Inter: non è più soltanto l'altra metà della ThuLa

L'assenza di Lautaro Martinez poteva rappresentare un problema serio per l'Inter. Derby di Milano a parte, si è trasformata invece nell'occasione per riscoprire fino in fondo il peso di Marcus Thuram. Dal 15 ottobre, giorno dell'infortunio muscolare dell'argentino, il francese ha dovuto assumersi maggiori responsabilità nel reparto offensivo di Chivu, diventandone il principale punto di riferimento per personalità ed esperienza. E la risposta, anche stasera, è arrivata sul campo. Contro il Como Tikus ha trovato ancora la via del gol, firmando il raddoppio dopo aver già partecipato attivamente all'azione dell'1-0 di Pio Esposito.

Numeri da urlo per il francese

I suoi numeri parlano chiaro. Prima della sfida contro i lariani, Thuram aveva già collezionato cinque gol in questo avvio di campionato, andando a segno contro Parma, Bologna e Fiorentina. Con la rete di San Siro è salito a quota sei. Ma è soprattutto il rendimento nell'anno solare a impressionare: prima del Como aveva partecipato a 21 reti in 26 presenze di Serie A, con 14 gol e sette assist. Dopo il successo sui lariani il bottino sale a 22 partecipazioni, frutto di 15 marcature e sette assist in 27 partite.

Da spalla a uomo copertina

L'Inter non ha certo scoperto oggi Thuram, arrivato in Italia già nel 2023: ha scoperto semmai quanto possa essere determinante anche senza Lautaro al proprio fianco. Il 29enne non è più così soltanto la metà complementare di una coppia d'attacco straordinaria, ma un interprete capace di caricarsi sulle spalle il reparto offensivo, dialogare con i compagni e fare la differenza in prima persona (si pensi alla vittoria con la Fiorentina, oltre all'esempio odierno). Quando il capitano argentino tornerà a disposizione, Chivu avrà nuovamente la ThuLa, ma con una consapevolezza in più: il suo numero 9 può essere molto più di una spalla.