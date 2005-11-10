Sampdoria, D'Angelo: "Disputata la partita che dovevamo fare"

"Abbiamo disputato la partita che dovevamo fare. Il primo tempo è stato ottimo, abbiamo fatto meglio degli avversari; poi, nella ripresa, la Carrarese è venuta fuori, ma la squadra si è difesa bene". Il tecnico della Sampdoria, Luca D'Angelo, commenta così la seconda vittoria consecutiva ottenuta per 1-0 allo stadio dei Marmi di Carrara contro la Carrarese.

D'Angelo si concentra poi sui cambi e sul secondo tempo: "Dobbiamo tenere conto che i giocatori subentrati non giocavano da tanto, come Meijer, che si è allenato per la prima volta con me proprio questa settimana. Abildgaard ha avuto un problema, ma ha giocato comunque facendo molto bene. C'è stata da soffrire nella ripresa, ma la Carrarese non è facile da affrontare, soprattutto in casa su un terreno sintetico al quale loro sono più abituati". Infine, sulla sosta che arriva nel momento ideale per i blucerchiati: "La sosta ci fa bene, perché abbiamo giocato tre partite in una settimana con 13 giocatori. Hanno bisogno di recuperare".