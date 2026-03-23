Serie B, si chiude la 32ª giornata: crolla il Bari, squilli salvezza di Entella e Samp

Si è conclusa la 32ª giornata di Serie B. In cima, il Venezia mantiene il primato nonostante il pareggio per 1-1 sul campo del Monza. I brianzoli agganciano così il Frosinone al secondo posto a quota 65, con i ciociari vittoriosi 3-1 sul campo del Sudtirol. Resta in scia il Palermo, che conquista tre punti pesanti a Padova grazie al gol nel recupero.

Alle spalle, vincono e convincono Cesena e Juve Stabia, entrambe capaci di imporsi 3-1 rispettivamente contro Catanzaro e Spezia. Successo importante anche per il Modena, che supera il Mantova e resta agganciato alla zona playoff. Nella domenica, spiccano alcuni risultati netti: la Carrarese travolge 3-0 il Bari, mentre la Virtus Entella supera con lo stesso punteggio la Reggiana, rilanciandosi nella corsa salvezza. Vittoria anche per la Sampdoria, che batte l’Avellino in rimonta.

Partita spettacolare tra Empoli e Pescara, con i toscani che si impongono 4-2 al termine di un match ricco di gol e ribaltamenti di fronte.

SERIE B - 32ª GIORNATA

Sabato 21 marzo

Cesena-Catanzaro 3-1

34' Liberali (CA), 59' Cerri (CE), 72' Piacentini (CE), 90+4' Berti

Juve Stabia-Spezia 3-1

32' Aurelio (S), 45+2' Leone (J), 74' Pierobon (J), 90' Okoro

Padova-Palermo 0-1

90+2' Bani

Monza-Venezia 1-1

26’ Haps (V), 52’ rig. Pessina (M)

Modena-Mantova 2-1

14’ Sersanti (MO), 59’ Tonoli (MO), 81’ Mensah (MA).

Domenica 22 marzo

Bari-Carrarese 0-3

47' Rouhi, 72' Abiuso, 81' Bouah

Empoli-Pescara 4-2

9' e 65' Shpendi (E), 32' Lovato (E), 41' e 47' Di Nardo (P), 80' Fila (E)

Sudtirol-Frosinone 1-3

7' Raimondo (F), 60' Pecorino (S), 68' Calò (F), 85' Ghedjemis (F)

Sampdoria-Avellino 2-1

72’ Brunori (S), 80’ Palma (S), 84’ Biasci (A)

Virtus Entella-Reggiana 3-0

5’ Franzoni, 65’ Marconi, 82’ Cuppone

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 68 (32 partite giocate)

Monza 65 (32)

Frosinone 65 (32)

Palermo 61 (32)

Catanzaro 52 (31)

Modena 50 (31)

Juve Stabia 45 (32)

Cesena 43 (32)

Carrarese 39 (32)

Avellino 39 (32)

Sudtirol 38 (32)

Empoli 36 (32)

Mantova 34 (32)

Padova 34 (32)

Sampdoria 34 (32)

Virtus Entella 34 (32)

Bari 31 (32)

Spezia 30 (32)

Reggiana 30 (32)

Pescara 29 (32)