Domani Sassuolo-Bologna, i convocati di Italiano: una sola assenza
TUTTO mercato WEB
Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara alla sfida in casa del Sassuolo in programma domani pomeriggio alle ore 15. Per il tecnico rossoblù, da segnalare la sola assenza di Ferguson per squalifica. Queste le scelte di Italiano:
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumì, Lykogiannis, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea
Centrocampisti: Freuler, Moro, Sohm, Pobega
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Inter, il punto sulla difesa: Solet e Gila altri due nomi forti. Quale futuro per Mkhitaryan? Il Galatasaray ci riproverà per Calhanoglu. Manu Koné, Keita e Jones per il centrocampo
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile