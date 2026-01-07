Ufficiale Potenza, arriva la risoluzione consensuale con Alastra. Lo attende il Team Altamura

Il portiere Fabrizio Alastra ha lasciato il Potenza dopo aver collezionato 13 presenze, indossando la fascia di capitano, in questa stagione prima di finire in panchina da metà novembre con Tommaso Cucchietti che è stato promosso come titolare. Ora lo attende il Team Altamura che ha trovato l'accordo con l'esperto calciatore. Questo il comunicato dei rossoblù:

"La società Potenza Calcio rende nota la risoluzione consensuale e anticipata del contratto di prestazione sportiva con il portiere Fabrizio Alastra.

Arrivato a Potenza nella stagione 2022/23, Fabrizio ha collezionato 74 presenze a difesa dei pali rossoblù.

Il club ringrazia il calciatore per la grande professionalità dimostrata durante la sua permanenza a Potenza e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".