AlbinoLeffe, Andreoletti: "Prima la salvezza, ma i playoff sarebbero un risultato significativo"

Con l'anno solare ormai pronto a chiudersi, in casa AlbinoLeffe è il presidente Gianfranco Andreoletti a fare il punto della situazione, nel momento che coincide con il primo giro di boa del campionato di Serie C e con la pausa delle attività del settore giovanile.

Il primo pensiero è chiaramente per la prima squadra: "Nel rispetto della nostra tradizione e delle nostre peculiarità, l’aspettativa primaria resta il mantenimento della categoria, che per l’AlbinoLeffe rappresenta una condizione essenziale e tutt’altro che scontata, soprattutto se raggiunta evitando i playout. Gratificante sarebbe invece competere per un obiettivo più ambizioso, come i playoff: centrarli sarebbe un risultato significativo, perché consentirebbe di ambire a quella categoria nella quale abbiamo trascorso lunghi anni”.

Il discorso quindi si sposta a quello che è accaduto in estate, con Zoma al Norimberga e Doumbia al Venezia: "È motivo di grande soddisfazione perché da un lato offriamo loro opportunità significative di crescita professionale, dall’altro valorizziamo ulteriormente il nostro lavoro, che parte dalle categorie più basse del settore giovanile. La nostra missione è formare giovani di qualità per la prima squadra e, al tempo stesso, creare opportunità che possano contribuire alla sostenibilità economica della società, soprattutto in una categoria i cui costi stanno lievitando in modo rilevante. Il calcio italiano di Serie A e Serie B sta progressivamente riducendo gli investimenti nei settori giovanili, privilegiando l’acquisto di calciatori dal mercato estero, ma questo fenomeno, a mio avviso, impoverisce il movimento calcistico nazionale".

Conclude quindi: "Purtroppo, la Serie C sta progressivamente perdendo alcune delle finalità che l’hanno contraddistinta fino qualche anno fa. Un tempo era una categoria fortemente legata al territorio e alla valorizzazione dei giovani italiani. Oggi questo obiettivo sembra meno centrale, con una conseguente difficoltà per il calcio nazionale di costruire percorsi di crescita strutturati per i giovani, tema che appare oggi meno prioritario anche a livello federale. Credo che il vero valore dell’AlbinoLeffe risieda nella volontà di lavorare quotidianamente in funzione dei ragazzi, con la finalità di offrire loro un percorso serio, strutturato e coerente, capace di coniugare obiettivi sportivi e formazione umana”.