Scudetto al Milan e Monza in A, Galliani: "Mi passi la penna. Dove devo firmare?"

Scudetto al Milan e Monza in A, uno scenario perfetto per Adriano Galliani, che a Tuttosport ha confermato come questo sarebbe il suo sogno per il 2026: "Mi dica dove devo mettere la firma e lo faccio immediatamente! Sarebbe fantastico. Sono le due squadre della mia vita. Dieci anni di Monza da ragazzo, poi 31 di Milan e ancora 7 di Monza: sono e saranno sempre le mie due squadre del cuore".

Interpellato sul brillante impatto di Massimiliano Allegri nella sua seconda parentesi sulla panchina rossonera, Adriano Galliani ha confermato di non aver mai avuto dubbi in merito. Ha spiegato di aver compreso fin dai tempi di Cagliari che il tecnico toscano avesse il physique du rôle necessario per guidare il Milan, sottolineando come il suo ritorno abbia radicalmente cambiato le sorti della squadra, reduce dall'ottavo posto della stagione precedente.

Approfondendo le qualità che rendono speciale l'allenatore, Galliani ha rivendicato con orgoglio di aver saputo scegliere i tecnici giusti nel corso della carriera, citando proprio Allegri e, più recentemente, Palladino. Secondo il dirigente, Max possiede il mix ideale di doti tecniche, umane e di savoir-faire indispensabili per un top club, concludendo che non saprebbe definirlo in altro modo se non come un grande allenatore.