Spezia attento, il Bari si inserisce su Pedro Mendes. Magalini al lavoro con l'entourage

Il Bari continua a seguire con grande interesse il trequartista Giuseppe Caso, classe ‘98 in uscita dal Modena dove in questa stagione è sceso in campo in una sola occasione. Il direttore sportivo dei pugliesi però è interessato anche a un altro giocatore in uscita dal club emiliano come quel Pedro Mendes che è però molto vicino al trasferimento allo Spezia che ha già in mano l’accordo con il club e attende solo il sì del giocatore con la speranza di averlo a disposizione già per la ripresa degli allenamenti.

Come riporta La Gazzetta di Modena il Bari si sarebbe inserito nella corsa al portoghese classe ‘99 e starebbe cercando di convincere il suo entourage a preferire la piazza pugliese a quella ligure. Attualmente Mendes si sta godendo qualche giorno di vacanza dopo il rompete le righe deciso da mister Sottil e solo al suo rientro prenderà una decisione definitiva su dove proseguire la propria stagione.

Il lusitano, che verrà sostituito da Manuel De Luca della Cremonese, in questa stagione ha disputato 18 gare con i Canarini, seppur partendo spesso dalla panchina (solo 5 le gare da titolare), mettendo a segno tre reti di cui una proprio contro i pugliesi nel 3-0 maturato al Braglia lo scorso settembre.