Spezia, Bohinen per sostituire Esposito a centrocampo. Ma il norvegese preferisce l'estero

In attesa di capire se si sbloccherà la cessione di Salvatore Esposito alla Sampdoria, con lo Spezia che ha alzato la posta puntando a incassare 2,3 milioni di euro fra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus vari, il club aquilotto si muove alla ricerca del possibile sostituto in mezzo al campo. La Sampdoria infatti sembra intenzionata ad andare avanti e accettare le proposte avanzate e portare alla corte di Gregucci e Foti il regista scuola Inter.

Come riferisce La Nazione uno degli obiettivi per rimpiazzarlo è Emil Bohinen, norvegese classe ‘99 attualmente in forza al Venezia – dove ha collezionato nove presenze stagionali -, ma di proprietà del Genoa. Il calciatore però avrebbe manifestato l’intenzione di andare a giocare all’estero visto anche l’interessamento del Glasgow Rangers in Scozia. Sullo sfondo resta Mattia Valoti, classe ‘93 in uscita dalla Cremonese dove in questa stagione non è mai sceso in campo.