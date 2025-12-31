Un altro Pio per lo Spezia: il club ligure punta Stabile della Vis Pesaro

Non c'è solo Pedro Mendes del Modena, per il quale è stato già raggiunto l'accordo con il club e si attende l'ok del giocatore - su cui però si è inserito il Bari nelle ultime ore - nei pensieri dello Spezia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il direttore sportivo Stefano Melissano infatti è al lavoro anche per un prospetto futuribile con un nome che riporta a dolci ricordi.

Il nome è quello di Davide Pio Stabile, classe 2004, che con la Vis Pesaro in questa stagione ha messo a segno cinque reti in diciotto presenze in Serie C. Lo riferisce La Nazione spiegando che il giocatore piace molto anche a Juve Stabia in Serie B e Catania in Serie C, ma lo Spezia sarebbe comunque in vantaggio visto che Melissano è da tempo sulle sue tracce.