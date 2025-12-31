Reggiana, difesa al completo col rientro di Sampirisi. Lepri può già tornare in Serie C

L’avventura di Tomas Lepri alla Reggiana potrebbe chiudersi dopo un solo mese. Il difensore centrale classe 2003, arrivato a inizio dicembre dopo il fallimento del Rimini in Serie C, finora non è mai stato utilizzato dal tecnico Davide Dionigi e potrebbe essere prestato in Serie C per giocare con maggiore continuità visto che al momento è chiuso da altri profili.

Come riporta La Gazzetta di Reggio con la scontata conferma di Giangiacomo Magnani fino al termine della stagione, nonostante il tentativo del Palermo di riportarlo in Sicilia già a gennaio, e il recupero di Mario Sampirisi la rosa difensiva sarebbe al completo vista la presenza di ben sette elementi: ai due sopraccitati infatti si aggiungono Bonetti, Quaranta, Rozzio, Papetti e Libutti. Motivo per cui Lepri potrebbe essere dirottato altrove per crescere.

In uscita, oltre a Leonardo Mendicino che potrebbe finire al SudTirol in cambio di Mamadou Coulibaly, ci sono inoltre i centrocampisti Leo Stulac, che piace all’Union Brescia di Corini, Damiano Basili, che ha diversi estimatori in Serie C, Francesco Vallarelli e quel Oliver Urso che è fuori lista già dallo scorso luglio.