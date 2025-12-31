Napoli, per Mainoo c'è lo scoglio della formula. Conte poi è restio a privarsi di Vergara
Il nome di Kobbie Mainoo del Manchester United resta da tempo in cima alla lista dei desideri del Napoli per il mercato di gennaio. Il centrocampista inglese convince la dirigenza azzurra non solo per le qualità tecniche, ma anche per i vantaggi regolamentari: essendo un classe 2005, non occuperebbe posti nella lista ufficiale. Al momento la trattativa è in salita a causa delle diverse formule proposte: il Napoli punta al prestito secco (per rispettare l'obiettivo del "saldo zero"), mentre i Red Devils aprono alla cessione solo con un obbligo di riscatto.
Le manovre vere di gennaio si concentreranno però sulle partite in uscita, una necessità imposta dall'inserimento in lista Serie A di Romelu Lukaku, fa sapere Tuttosport. Tra i principali indiziati a lasciare Castel Volturno per far posto a "Big Rom" c’è Pasquale Mazzocchi: sul terzino destro è vivo l'interesse di Parma e Sassuolo.
Discorso analogo per i talenti del vivaio Vergara e Ambrosino, entrambi possibili partenti con la formula del prestito per trovare maggiore continuità. Tuttavia, il caso di Vergara appare più complesso: Antonio Conte nutre una profonda stima per il giovane centrocampista e sarebbe restio a privarsene, considerandolo una risorsa preziosa per le rotazioni in una fase così delicata della stagione.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.