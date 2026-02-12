Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arezzo, Manzo: “Campionato falsato”. Sullo stadio: “Progetto più importante degli ultimi anni”

Luca Bargellini
Oggi alle 10:19Serie C
Luca Bargellini

Lunga intervista del presidente dell'Arezzo, Guglielmo Manzo, alle colonne di AmarantoChannel. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni più importanti del numero uno del club primo nella classifica del Girone B di Serie C:

"Restiamo con i piedi per terra. Sette punti sono un bel margine, ma abbiamo ancora gli scontri diretti con tutte le principali squadre del campionato. Dobbiamo essere sereni e continuare a fare il nostro. La partita con il Ravenna del 1° marzo? Arriviamo a quella sfida con una partita in meno, e non è affatto piacevole. Sarebbe stato più corretto giocare la nostra gara con il Rimini, così come loro avrebbero dovuto fare all’andata. Ricordo che noi abbiamo tre punti in meno e loro avrebbero dovuto conquistarli sul campo: questa è la vera differenza, e questi sono i danni che ci siamo ritrovati addosso. Ci sono regole da riscrivere, soprattutto quelle sulla garanzia della continuità dei progetti sportivi. Ogni anno ci sono due o tre defaillance, e a fine stagione se ne aggiungono altre: significa che qualcosa non funziona. Le norme vanno riviste insieme ai proprietari dei club, altrimenti diventa difficile capire la direzione da prendere".

Manzo, poi, parla del lavoro fatto dal direttore sportivo Nello Cutolo: "Sta facendo un percorso straordinario. Ha fatto un lavoro pazzesco nel migliorare la squadra. Sono convinto che si sia mosso prima scegliendo gli uomini e poi i calciatori. Credo che abbiamo fatto un bellissimo mercato, mirato a dare quel 10-15% in più che serviva per non arrivare corti in determinate situazioni".

Spazio, infine, anche al tema del nuovo stadio: "Siamo fiduciosi che nelle prossime settimane si possa arrivare al Consiglio comunale decisivo, quello che darà il via a un’opera che per Arezzo rappresenta il progetto più importante degli ultimi anni".

