Ufficiale Arezzo, rinnovo fino al giugno 2028 per Shaka Mawuli Eklu

La Società Sportiva Arezzo comunica con soddisfazione il rinnovo contrattuale del centrocampista Shaka Mawuli Eklu, che ha firmato un nuovo accordo biennale con scadenza 30 giugno 2028.

Classe 1998, Mawuli è uno dei punti di riferimento del centrocampo per qualità, intensità e spirito di sacrificio. Arrivato ad Arezzo nell’estate del 2023, ha saputo conquistare la fiducia dello staff tecnico e dell’ambiente, dimostrando continuità e leadership in campo e fuori. Il prolungamento del contratto rappresenta un segnale importante di progettualità e fiducia reciproca, in linea con la visione della società e con l’ambizione di consolidare un gruppo competitivo e coeso.

A Mawuli vanno i complimenti e gli auguri di tutta la famiglia amaranto per il prosieguo della sua avventura con la maglia dell’Arezzo.