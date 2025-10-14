Lazio, Formello da gioiello a punto debole? I tanti quesiti sugli infortuni

Un'emergenza senza fine con cui Maurizio Sarri deve fare i conti dall'inizio della stagione. Come se non fosse bastata un'estate piatta per il blocco del mercato, l'autunno sta portando una serie infinita di infortuni che condiziona le scelte del tecnico toscano. Prima la difesa, poi la combo squalifiche-infortuni che ha condizionato il centrocampo e adesso l'attacco decimato. L'infortunio di Castellanos è solo la punta di un iceberg che deve far riflettere e i numeri sono impietosi. In due mesi la Lazio ha superato il 50% degli infortunati muscolari di tutta la scorsa stagione e soprattutto sono infortuni lunghi, che condizionano per diverse settimane i giocatori. Vecino è stato fuori per due mesi, Dele-Bashiru e Castellanos fermati da lesioni di medio grado che portano ad almeno 40 giorni di stop, Lazzari e Marusic di fatto ai box per un mese. Sono tanti infortuni e dai tempi di recupero lunghi, che inevitabilmente devono portare a qualche quesito.

Lazio, le risposte sono a Formello?

Senza l'impegno europeo infrasettimanale e con una gestione della settimana tipo che permette di allenarsi maggiormente la speranza a inizio anno era quella di poter gestire al meglio la condizione della rosa. Niente di più sbagliato come dimostrano questi primi due mesi di stagione. Si è accennato a un problema infortuni legato alla preparazione svolta nel caldo di Roma invece che in ritiro in montagna ad Auronzo di Cadore. Un altro tema sono i campi di Formello, rizollati in estate ma che hanno dei problemi. Quel che è certo è che qualcosa rispetto allo scorso anno è cambiato e non è solamente legato al lavoro di Sarri, che mai nel passato ha avuto così tanti infortuni muscolari a inizio stagione. In una stagione così delicata, iniziata con l'handicap del mercato bloccato, tutto serve meno che una crisi di infortuni legata a problemi dei terreni di gioco del centro sportivo. Serve una soluzione in tempi brevi per evitare che l'infermeria si riempi ulteriormente.