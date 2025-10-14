Inter, Chivu ritrova i primi Nazionali. Pio Esposito titolare con Israele?

In casa Inter si comincia a pensare al match contro la Roma. Oggi ad Appiano Gentile Cristian Chivu ritrova i primi giocatori rientrati dalle nazionali: Sucic, Zielinski, De Vrij e Dumfries, insieme ad Alessandro Bastoni. Per avere il gruppo al completo bisognerà aspettare giovedì. Quasi a ridosso del match dell'Olimpico di sabato sera alle 20.45. Intanto sono ancora diversi i giocatori del'Inter impegnati tra amichevoli e qualificazioni al Mondiale 2026. Tocca all'Italia contro Israele, alla Turchia di Calhanoglu con la Georgia e al Brasile nell'amichevole di Tokyo con il Giappone

Da Pio Esposito a Dimarco, ecco chi può scendere in campo titolare

L'Italia questa sera alle 20.45 contro Israele può blindare il secondo posto nel girone e assicurarsi l'accesso matematico ai playoff. Si alzano le quotazioni da titolare di Pio Esposito, a segno con l'Estonia dopo essere subentrato a Moise Kean. L'attaccante fiorentino è rientrato in Italia dopo l'infortunio e il classe 2005 dell'Inter per questa sera è in ballottaggio con Raspadori. Sembrano intoccabili invece Dimarco e Barella, pilastri del nuovo corso targato Gennaro Gattuso. Anche Calhanoglu dovrebbe partire dal 1'.

Rientrano i nazionali, prosegue il recupero di Marcus Thuram

Appiano Gentile comincia a popolarsi sempre di più. Chivu comincia a pensare all'undici contro la Roma ma prima di tutto dovrà valutare la condizone dei giocatori dopo l'impegno con le Nazionali. Stefan De Vrij è sempre rimasto in panchina mentre Dumfries ha giocato entrambi i match. Chi non si è mai fermato per il recupero invece è Marcus Thuram che prova il recupero lampo contro la Roma. Difficile che il francese possa farcela. In ogni caso i nerazzurri non vogliono correre rischi.