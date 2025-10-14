Lookman, è tempo di riprendersi l'Atalanta! La situazione dopo il reintegro

Ademola Lookman ad oggi somiglia a una casa in ristrutturazione dopo un grande incendio: contesto dove tra rovine e colonne danneggiate, è necessario intervenire gradualmente per riportare l'immobile al valore di un tempo. Stessa cosa il numero 11 atalantino dopo una delle estati più turbolenti in tutta la storia della Dea.

L'estate 2025 è ormai nota a tutti: l'Atalanta che chiede 55 milioni per Lookman, la prima (e unica) offerta dell'Inter, la "fuga" di Ademola da Bergamo, le polemiche con i tifosi e infine il reintegro graduale in rosa. Nel mezzo una società che si è comportata in maniera esemplare, tutelando la grandezza del club nonostante qualche rischio. Lookman è il giocatore più forte della rosa per quanto dimostrato finora, e vederlo fuori squadra (senza sostituto) avrebbe comportato qualche difficoltà per Juric: un tecnico che ha sempre sottolineato quanto l'Atalanta abbia bisogno di valori umani al di là del talento.

E com’è stato il ritorno in campo? Tre minuti con il Torino, panchina contro la Juventus e due gare da 60/70 minuti contro Club Brugge e Como. Le prestazioni di Lookman riflettono esattamente quanto detto da Ivan: l'attaccante deve recuperare la condizione per potersi esprimere al meglio, considerando che non ha svolto la preparazione estiva. Tuttavia, contro il Como si è visto qualche segnale di crescita: dribbling, qualche occasione sfiorata e la capacità di sapersi riadattare in un contesto come quello del "falso nueve", ruolo che aveva già ricoperto due anni fa insieme a De Ketelaere dimostrandosi decisivo.

Il suo reintegro, se il giocatore dimostrerà dedizione e costanza, alzerà il livello offensivo dell’Atalanta. Non serve elencare i motivi per cui Ademola Lookman può essere una risorsa fondamentale per la Dea, ma tutto dipenderà esclusivamente da lui: anche nel riconquistare una tifoseria che ha risentito molto dei comportamenti tanto polemici quanto evitabili del numero 11.