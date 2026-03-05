Video Corazza fa impazzire l’Ascoli nel derby con la Samb e riapre la corsa nel girone B: gol e highlights

Davanti a una splendida cornice di pubblico e al termine di un primo tempo povero di occasioni, il derby tra Sambenedettese e Ascoli si decide soltanto nel finale. A far esplodere la gara è la rete arrivata all’89’, firmata da Corazza.

L’azione nasce da una sponda in area che libera il neoentrato a pochi passi dalla porta: l’attaccante non sbaglia e batte Cultraro, facendo partire la festa bianconera. Nell’esultanza si toglie anche la maglia e viene ammonito, ma poco importa: il gol vale tre punti pesantissimi.

Grazie a questo successo l’Ascoli allunga la propria striscia positiva, arrivando all’ottavo risultato utile consecutivo, con quattro vittorie nelle ultime quattro partite. Un momento di forma straordinario che permette ai bianconeri di guadagnare terreno anche in classifica.

La squadra marchigiana approfitta infatti del ko della capolista Arezzo e soprattutto del pareggio del Ravenna per scavalcare proprio i giallorossi e prendersi il secondo posto. Ora l’Ascoli si trova a quattro punti dalla vetta occupata dai toscani, che però hanno già effettuato il turno di riposo