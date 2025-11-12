Ascoli, il difensore Nicoletti si deve operare al ginocchio: rischia fino a un mese di stop
"Ascoli Calcio 1898 FC comunica che il difensore bianconero Manuel Nicoletti, a seguito del trauma distorsivo al ginocchio sinistro, si sottoporrà nella giornata di domani a meniscectomia parziale. A Manuel i più sentiti auguri di pronta guarigione".
Con questa nota il club bianconero ha comunicato l'esito degli esami a cui si è sottoposto il classe '98, che finora è sceso in campo in 12 occasioni nel corso della stagione, che dovrà dunque operarsi al ginocchio. La riabilitazione dovrebbe richiedere circa 15-20 giorni anche se la ripresa completa dell'attività sportiva dovrebbe richiedere tempi più lunghi attorno al mese.
