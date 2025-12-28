Polverosi sulla Fiorentina: "Doveva vincere e ha perso. Salvezza? A una condizione"

"Mortificato anche il 5-1 sull’Udinese: più che un bagliore, un abbaglio per chi ci aveva visto chissà cosa". Alberto Polverosi, dalle colonne del Corriere dello Sport, non ha certo peli sulla lingua nel commentare l'ennesima sconfitta in campionato della Fiorentina (per 1-0 sul campo del Parma). Dopo l'illusoria vittoria sui bianconeri, in inferiorità numerica per gran parte del match, sono bastati 90 minuti per far ripiombare l'ambiente viola nella disperazione.

La situazione di classifica si fa sempre più preoccupante: "Era una partita che la Fiorentina doveva vincere per forza. E l’ha persa. Solo domani sera, dopo Roma-Genoa, sapremo quanti punti separano la squadra di Vanoli dalla salvezza. Per ora sono cinque e anche se restasse questa distanza, dopo 17 giornate con 9 punti servirebbe un’impresa storica per restare in Serie A".

Sono attese novità a livello di acquisti e non solo, ma non bastano: "A Firenze aspettano l’arrivo di Paratici e soprattutto un ribaltone sul mercato. Ma quanti giocatori possono entrare e quanti possono uscire? Due, tre, quattro? La realtà è che la Fiorentina può salvarsi solo in un caso, che oggi sembra impossibile da realizzarsi: che diventi finalmente una squadra capace di percepire cosa sta rischiando. Il gol di Parma fa pensare il contrario, prendere una rete in quel modo, a difesa schierata, è terribile".