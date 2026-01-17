Ascoli, Passeri durissimo: "Questo sistema calcio va rifondato, lunedì protesteremo con Orsato"

Al termine di Juventus Next Gen-Ascoli, il presidente Bernardino Passeri ha affidato a un lungo e accorato sfogo le proprie considerazioni su quanto accaduto in campo, annunciando iniziative formali e non escludendo scelte drastiche.

“Sono partito ora da Alessandria dopo la partita - racconta - mi aspettano sei o sette ore di viaggio, come quelle fatte questa notte per essere qui. Ho lo stomaco che fa male e la necessità di sfogare la rabbia. Per questo scrivo e mi espongo”.

Passeri annuncia apertamente le prossime mosse: “Lunedì protesterò ufficialmente in Lega e poi con Orsato. Non so se sarà possibile dialogare, ma lo farò sempre in modo civile”. Poi il giudizio, durissimo, su quanto visto: “Oggi ho visto qualcosa da telefilm americano, con buoni, cattivi e scemi. Questo è il mio punto di vista personale, da uomo, non da presidente né da imprenditore”.

Il numero uno dell’Ascoli alza ulteriormente i toni: “Se nessuno saprà spiegarmi in maniera più che convincente che non ho ragione, potrei arrivare anche ad azioni civilmente estreme, comprese le aule dei tribunali e persino il ritiro della squadra. Non prima, però, di aver chiesto il parere di tutta la città, soprattutto dei tifosi”.

Al centro dello sfogo c’è una critica profonda al sistema: “Questo calcio va rifondato. Non si può accettare che le regole vengano manipolate per incapacità, sudditanza o brutti pensieri, e che si debba stare zitti per non pagarne le conseguenze. Io non sono fatto così: qualcuno deve iniziare la rivoluzione”.

Infine, un’amara conclusione: “Tutti protestano, ma poi nessuno agisce e tutto continua come prima. Aspettiamo lunedì, vediamo cosa risponderanno Lega e arbitri e poi decideremo insieme. Preferisco fare calcio con i bambini. Buona serata… per quanto può essere buona”.