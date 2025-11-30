Trapani, Volume: "Tanti infortuni, nessun alibi. Ridimensioneremo solo le spese"

Al termine del pareggio interno contro il Monopoli, il direttore dell’area tecnica del Trapani, Luigi Volume, ha analizzato con lucidità una gara che ha lasciato qualche rammarico: “Non è un alibi, perché il mister è un grandissimo conoscitore di calcio, ma abbiamo tantissimi giocatori fuori e questo non gli permette di variare come vorrebbe. Il rigore? Io non l’avrei dato: all’inizio dell’azione è Fall che tira giù il nostro difensore. Ma sono di parte, ovviamente”.

Il gol del Monopoli ha cambiato l’inerzia del match: “Il pareggio ci ha demoralizzato e forse abbiamo impiegato troppo a reagire. Dispiace, perché era una partita assolutamente alla nostra portata”.

Volume ha poi affrontato il tema più caldo del momento: le dichiarazioni del presidente Valerio Antonini, che prima della gara aveva annunciato di non voler più investire nel progetto criticando la scarsa presenza allo stadio. Il dirigente ha voluto rassicurare ambiente e tifosi:

“Ringrazio la curva per il sostegno fino alla fine. Il presidente vuole provare a fare i playoff da protagonista, è quello che ci crede più di tutti. A volte si arrabbia perché vorrebbe più gente allo stadio, ma ci tiene tantissimo: ci mette risorse e passione”.

Nessun allarme nello spogliatoio: “La squadra è tranquillissima, non destabilizzata da nulla. In settimana mi hanno chiamato per chiedermi se stiamo per smantellare, ma non è affatto così. Vendiamo solo se arrivano richieste adeguate”.

Sul futuro del club, Volume è chiaro: “Antonini non vuole fare passi indietro. Vuole soltanto ottimizzare la spesa perché in due anni di professionismo si è andati oltre il consentito e con le nuove norme sul salary cap dobbiamo rientrare per la prossima stagione. Non c’è ridimensionamento del progetto, ma solo delle spese”.