Atalanta, Djimsiti: "Palladino attento a spiegare cosa vuole da singolo e gruppo"

Ecco le dichiarazioni di Berat Djimsiti dopo la vittoria ottenuta dalla sua Atalanta contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN: "Sicuramente si vede, non solo per la vittoria, ma da quando è arrivato il mister c'è una nuova aria con compattezza e intensità. Non abbiamo fatto bene fino all'esonero e non era solo colpa del mister: è anche colpa nostra, non riuscivamo a rispondere alle richieste del mister. Ora sicuramente c'è una nuova aria e riusciamo a dare tanto".

L'impatto con Palladino è stato positivo?

"Penso che il mister stia facendo un grande allenatore. Come tecnico è molto bravo, ero in Nazionale quando è arrivato e mi ha chiamato al telefono nonostante non fossi presente. Ci teneva a spiegare cosa vuole dal singolo e dal gruppo: si vede anche dal secondo tempo con il Napoli, dove siamo usciti sconfitti ma con la forza di chi sa quello che deve fare. Abbiamo un'intensità e un'aggressività diverse, poi comunque ci sono gli avversari e possono essere forti, tipo Kean. Siamo stati fortunati in un'occasione ma comunque abbiamo meritato".