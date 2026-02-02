Ufficiale Audace Cerignola, arriva il centrocampista Iervolino dalla Salernitana

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla U.S. Salernitana 1919, le prestazioni sportive del calciatore Antonio Pio Iervolino.

Nel corso della sua carriera, il centrocampista ha maturato diverse esperienze formative e professionistiche. Cresciuto nei settori giovanili di Inter, Novara e Imolese, è successivamente approdato alla Salernitana, società con la quale ha avuto modo di esordire anche in Serie A. In ambito professionistico ha inoltre militato nella Vis Pesaro e nel Taranto Football Club 1927 (serie C) e nel club maltese Żabbar St. Patrick F.C. (Premier League maltese).

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. rivolge ad Antonio Pio Iervolino un caloroso benvenuto, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e sportive con la maglia gialloblù.