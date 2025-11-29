Casarano, Di Bari: "Col Potenza serviranno identità, cattiveria e continuità. Malcore? Gli devo molto"

Alla vigilia della delicata trasferta di Potenza, il tecnico del Casarano Vito Di Bari si presenta con grande lucidità, partendo da un messaggio che va oltre il campo: “Voglio ringraziare Giancarlo Malcore. Ha dato tanto a Casarano e anche a me. Le scelte tecniche portano conseguenze, ma il rapporto resta bellissimo. Gli auguro il meglio”.

Riflettendo sulla vittoria di Giuliano, Di Bari evidenzia un cambio di mentalità:

“È stata una gara maschia, sporca. Stiamo sacrificando qualcosa davanti per essere più solidi dietro. Uscire da quella situazione era fondamentale e lo abbiamo fatto contro due avversarie complicatissime come Catania e Giuliano. Abbiamo sfruttato bene le palle inattive, ma adesso dobbiamo ritrovare anche la nostra identità di gioco”.

L’avversario di domani è in forma e reduce dal pari con la Salernitana e dalla qualificazione ai quarti di Coppa Italia Serie C.

“Il Potenza ha un’identità precisa, è una squadra esperta. Conosco bene l’allenatore, abbiamo condiviso lo spogliatoio. Hanno gamba, velocità e sanno giocare. A Salerno hanno fatto benissimo. Sarà una partita interessante”.

Di Bari non sottovaluta il contesto:

“Il sintetico del Viviani è veloce, la palla corre in modo diverso. E i numeri parlano: quattro vittorie e tre pareggi in casa. È un ambiente caldo, ma noi andiamo sempre per giocarcela”.

Il tecnico torna sul momento dei suoi:

“La serenità non deve farci abbassare la guardia. Affrontiamo un avversario forte, serviranno attenzione e cattiveria come nelle ultime due gare. L’ambiente è tornato positivo, lo zoccolo duro non ci ha mai lasciati. Crediamo nel nostro percorso”. Sull’infermeria: “Manca solo Celiento, starà fuori qualche partita. Non abbiamo una rosa lunghissima, ma abbiamo dimostrato di saper sopperire alle difficoltà. A Giuliano eravamo corti e abbiamo vinto: il senso di appartenenza fa la differenza. Abbiamo quattro partite fondamentali prima della sosta. Ci diranno davvero chi siamo”.