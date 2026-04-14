Retroscena...comunale. Quanto peserà la mancata commissione speciale d'indagine sulla Ternana

Come noto, si è tenuta ieri mattina la seduta del Consiglio Comunale di Terni, che - come emerge dalla stampa umbra - ha visto la prima frattura della maggioranza di Alternativa Popolare che sostiene il sindaco Stefano Bandecchi, per il quale la sinistra ha richiesto le dimissioni. Il Consiglio è stato principalmente incentrato sulle sorti della Ternana, che è stata poi messa in liquidazione dopo l'assemblea straordinaria dei soci che si è tenuta nel pomeriggio, ed ecco una sorta di retroscena che si lega appunto anche al calcio.

Il primo cittadino, per altro anche ex presidente del club calcistico, aveva richiesto l'istituzione di tre commissioni speciali d’indagine, che si legavano alla Ternana e alla famiglia Rizzo, alla presidente della Regione Stefania Proietti e ai suoi rapporti con i Rizzo e alla costruzione del nuovo ospedale. Maggioranza però sgretolata, e assenza del numero legale che avrebbe consentito la nascita delle commissioni.

"Gravissimo il comportamento delle opposizioni di destra e di sinistra che non hanno voluto far luce su tre aspetti importanti, facendo mancare il numero legale", ha tuonato poi Bandecchi, come si legge su Il Messaggero-Umbria; ma alla sera, quando il crac della Ternana è avvenuto, è stato poi chiaro. Farà di tutto per rovinare i Rizzo.

Ma quanto peserà tutto questo sulla situazione che si è creata?