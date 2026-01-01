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Benevento, Carli e la Serie B: Assicuro che non faremo una squadra attempata"

Benevento, Carli e la Serie B: Assicuro che non faremo una squadra attempata"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Luca Bargellini
Oggi alle 12:49Serie C
Luca Bargellini

Ospite di OttoPagine, Marcello Carli, direttore sportivo del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul presente della formazione appena promossa in Serie B, ma non solo. Al centro di tutto c'è la costruzione della rosa per il prossimo anno. Secondo parametri ben diversi da quelli della Serie C.

"Il problema non è la lista – dice il direttore sportivo giallorosso – ma le scelte che si dovranno fare. Siamo chiamati a scegliere chi ne dovrà far parte con lucidità. Posso assicurare che non faremo una squadra attempata. Il presidente aveva un'idea e io la sposo in pieno”.

Spazio poi alla Supercoppa: "Dobbiamo far bene in queste due settimane di lavoro, poi servirà la programmazione lucida per capire quelli che sono i nostri obiettivi e con chi ripartire, decidere con chi e quelli di cui ci si può fidare per darci una mano"

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