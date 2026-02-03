Benevento, Carli: "Caldirola innesto importante. Kouan e Celia? Ne avevamo bisogno"

Marcello Carli, direttore sportivo del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sessione di calciomercato appena conclusa attraverso le colonne di OttoPagine:

"Non li chiamerei 'colpi'. Non avevamo la necessità di fare grandi mosse, perché questo gruppo ci sta dando grandi soddisfazioni. Dobbiamo essere orgogliosi di avere questa squadra. Non c’era molto da toccare. È arrivato Caldirola, che per noi è un acquisto importantissimo, poi anche Kouan e Celia, giocatori di cui pensavamo di avere bisogno in quelle zone del campo. Non avevamo l’esigenza di intervenire in attacco: la nostra squadra ha segnato 53 gol, quindi non c’era bisogno di altri attaccanti. Abbiamo Della Morte, che sta trovando poco spazio, ma siamo contenti di lui. È chiaro che, con la giusta opportunità, avremmo potuto prendere qualche profilo interessante.

Abbiamo uno come Mignani, che è fortissimo, così come c'è da dire che abbiamo affrontato 13 partite senza Salvemini. In mezzo al campo, invece, contavamo su Nardi, ma dovrà operarsi di nuovo e starà fuori ancora a lungo. Quando si è presentata l’opportunità di Kouan, il presidente ci ha dato la possibilità di chiudere l’operazione. Si tratta di un ragazzo dalle caratteristiche diverse rispetto agli altri, molto duttile, che dovrà integrarsi subito in un gruppo già straordinario".