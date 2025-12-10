Benevento, tegola per Ricci: lesione del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale

Brutte notizie per il Benevento, che sarà costretto a rinunciare per un periodo mediamente lungo a Giacomo Ricci, che dopo l'infortunio patito nel match contro la Cavese dovrà operarsi: gli esami strumentali cui è stato sopposto il giocatore hanno infatti evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale. Maggiori dettagli verranno poi forniti dalla società sannita nei prossimi giorni, ma intanto riportiamo il comunicato sulle condizioni del tesserato giallorosso:

"La società Benevento Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato il 7 dicembre 2025 durante la gara Cavese-Benevento, il calciatore Giacomo Ricci ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale.

Il giocatore sarà pertanto sottoposto a intervento chirurgico, le cui modalità verranno definite nei prossimi giorni".

Ovviamente, per. la squadra prosegue con la preparazione per la prossima sfida al campionato. Come si legge sul sito ufficiale, la squadra si è ritrovata "oggi presso l’Antistadio “Carmelo Imbriani” per la prevista doppia seduta di allenamento. In mattinata il gruppo ha svolto lavoro in palestra, esercitazioni mirate alla fase difensiva e, per concludere, un’attività di scarico. Nel pomeriggio, a porte aperte, la squadra ha effettuato un’attivazione tecnica, esercitazioni dedicate alla costruzione del gioco, una partita a tema e, in chiusura, il consueto lavoro defaticante".