Ufficiale Brescia, colpo Lamesta per la corsia mancina. Arriva a titolo definitivo dalla Giana Erminio

Alessandro Lamesta è un nuovo giocatore dell'Union Brescia. Come anticipato il laterale mancino si è trasferito a titolo definitivo firmando un contratto di un anno e mezzo. Queste le note dei due club:

"Union Brescia è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo, dall’A.S. Giana Erminio, delle prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Lamesta, che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2027.

Nato a Vaprio D'Adda (Milano) il 29 dicembre 1996, Lamesta è cresciuto tra i dilettanti con la maglia del Caravaggio, per poi conquistare la promozione in Serie C con la Giana Erminio. Tra i professionisti ha totalizzato 109 presenze ufficiali, condite da 11 gol e 17 assist".

"A.S. Giana Erminio comunica che il calciatore Alessandro Lamesta è stato ceduto a titolo definitivo all’Union Brescia.

Arrivato alla Giana nella stagione di Serie D 2022/23, dopo aver trascorso tutta la carriera precedente nel Caravaggio, ha contribuito alla vittoria del campionato e al ritorno immediato dei biancazzurri nei professionisti. Con la maglia della Giana ha collezionato 150 presenze e messo a segno 15 gol, diventando Ambasciatore del Club Lega Pro nell’attuale stagione sportiva.

Con orgoglio per aver contribuito alla sua crescita calcistica, la società ringrazia Alessandro per tutto l’impegno e i risultati maturati con la maglia della Giana e gli augura di proseguire con i migliori successi la carriera professionale".